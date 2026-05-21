Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je velike promene u zdravstvenom sistemu, uključujući snižavanje cena pojedinih skupih lekova, dodatna ulaganja u domove zdravlja i nove mere protiv zloupotreba u zdravstvu.

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da farmaceutske kompanije ostvaruju ogromne profite, dok država pokušava da pronađe način da građanima obezbedi dostupnije terapije.

– Farmaceutske kompanije su tokom 2025. godine ostvarile profit veći od dve milijarde evra. Postoje lekovi za krvarenje i moguće izlive krvi u mozak, a to su veoma skupi lekovi. Država će preuzeti na sebe da cenu tih lekova spusti za 20 do 30 odsto – rekao je Vučić.

„Penzioneri će ovo najviše osetiti“

Predsednik Srbije istakao je da država traži rešenja i za druge lekove, uprkos protivljenju dela sistema da se ograniče marže.

– Ministarstvo trgovine jeste protiv ograničavanja marži, ali moramo pronaći rešenje. To će mnogo značiti svim građanima, a posebno našim penzionerima – rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija prethodnih godina ogromna sredstva ulagala u izgradnju kliničkih centara, bolnica i porodilišta, zbog čega pojedine reforme nisu mogle ranije da budu sprovedene.

– Hajde da umesto još 200 miliona uloženih u velike objekte damo po milion evra za svaki dom zdravlja, da se ljudi lepo osećaju kada odu kod lekara – poručio je predsednik.

Sanitetska vozila i lečenje po selima

Vučić je najavio i nastavak ulaganja u sanitetska vozila i mobilne ambulante.

– Nabavili smo sanitete, nabavljamo ambulantna kola koja će lečiti ljude po selima. Razgovaraću sa ljudima da pokažemo veću brigu za zdravlje građana – rekao je on.

„Liste čekanja biće još kraće“

Predsednik Srbije govorio je i o listama čekanja u zdravstvenom sistemu, navodeći da je njihov broj značajno smanjen.

– Na listama čekanja trenutno je 23.791 lice, što je više od 40.000 manje nego prošle godine – rekao je Vučić.

Najavio je dodatno unapređenje sistema „e-zdravlja“, brže zakazivanje pregleda i bolju komunikaciju sa lekarima.

– Liste čekanja će biti još kraće, razgovori sa lekarima brži, a osoblje ljubaznije. Kažnjavaćemo svakoga ko iz državne klinike zove ljude u privatne ordinacije. Videćete velike promene – poručio je predsednik Srbije.