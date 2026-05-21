Anabela Atijas se pojavila sa Gagijem Đoganijem i ostalim kolegama na Tašmajdanu, a onda je otvorila svoju dušu i progovorila o ćerkama i razvodu ćerke Lune Đogani i zeta Marka Miljkovića.

lako je postala baka, Anabela uspeva da zadrzi moderan i privlačan izgled, sto je izazvalo oduševljenje medu njenim fanovima.

Tokom pres konferencije, pevačica se osvrnula na svoje iskustvo iz devedesetih godina, kada je njenakarijera bila na vrhuncu. Istakla je kako je danas uživaju u sitnicama koje su tada uzimali zdravo za gotovo.

- Sada uživamo na maks, jer mislim da smo prerasli i porasli, i sad stvarno uživamo u onom što smo nekada uzimali zdravo za gotovo, tim malim stvarima - započela je pevačica.

Kako se nedavno šuškalo o navodnim razmiricama i razvodu Marka i Lune, Anabela otkriva:

- Ma, mislim da su samo ljudi navikli da se oni javljaju svaki dan i onda, kad se to ne desi, krenu takvi komentari, mislim da je samo do toga. Luna je takva, nekada nema želju da uzme telefon i da se snimi, devojka ne razmišlja o tome, ako je zapušena, ako se prehladi, ili ako ti je dete bolesno, sigurno ne razmišljaš o tome, eto, mislim da je to u pitanju.

"Zbog sitnice je nastala žestoka svađa"

Miljković je pred kamerama rijalitija Zadruga započeo vezu sa Lunom Đogani, sa kojom je potom nastavio vezu i par je iz braka dobio dve ćerke. Sada je ispričao da i u njihovom braku ima trzavica, te je otkrio da se dešavalo da napusti stan nakon svađa.

- Inatimo se. Krene oko gluposti, ona meni inat, ja njoj. Obuzdamo se u poslednje vreme. Besmisleno je pominjati te neke sitnice zbog kojih izbije neka žešća svađa. Neviđene gluposti zbog kojih se raspravljamo. Podigne ona ton, podignem i ja. Vratim joj uvek istom merom, ali prođe dan, dva, pa ispeglamo situaciju - pričao je Miljković i dodao:

- Bilo je krizno, dva put možda. Tada je bio pun kofer i meni i njoj. Niko nikad nikog nije isterao iz stana, ali da je neko otišao da proluftira mozak, to se dešavalo... Ode neko dan, dva iz stana, neću sad u detalje, proluftira se mozak, priča se, nađe se rešenje. Do sada se uvek našlo i tu smo Bogu hvala gde smo sada. Šta bi bilo da nema tih klackalica, zapitao bih se da li je sve u redu sa nama?

