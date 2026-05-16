Glumica Dragana Varagić, koja je stekla veliku slavu zahvaljujući ulozi Jagodinke Simonović, u kultnom filmu "Varljivo leto '68", danas je mnogima na prvi pogled potpuno neprepoznatljiva.

Iako su joj nakon ovog ostvarenja svi predviđali izuzetno uspešnu i blistavu karijeru, ona je donela odluku da se povuče iz domaće javnosti.

Razlog njenog višedecenijskog odsustva sa naših prostora leži u činjenici da je tokom devedesetih godina živela u Kanadi, gde se posvetila radu kao profesor glume.

Domaća publika je tek prošle godine imala ponovnu priliku da je gleda na malim ekranima, kada se pojavila u aktuelnoj hit seriji "Sablja".

U ovom projektu tumačila je lik Branke Miletić, žene zaposlene u Državnoj bezbednosti, a mnogi gledaoci nisu ni poverovali da se radi o istoj osobi.

O ulozi pekarke

Kada je reč o njenoj najistaknutijoj ulozi mlade pekarke, Dragana na nju danas gleda sa osmehom, primećujući da joj prolaznici na ulici više ne viču i ne dobacuju ime lika.

Zanimljiv je podatak da je glumica sama oblikovala i birala karakter Jagodinke.

Od reditelja Paskaljevića je izričito tražila da joj dozvoli da bira detalje lika, pa je tako njena ideja bila da Jagodinka ima prepoznatljiv niški akcenat i da pevuši meksičku pesmu.

Ovu nezaboravnu junakinju doživela je i kreirala kao nežnu, simpatičnu i komičnu devojku. Snimanje filma pamti po lepom iskustvu, posebno naglašavajući da je rad sa kolegom Štimcem bio lak, te da je on ne samo veliki glumac, već i odličan drug.

