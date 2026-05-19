Diler droge iz Norfolka završio je iza rešetaka nakon što je sam sebe snimio kako juri gotovo 200 kilometara na sat, iako mu je već bila izrečena zabrana upravljanja vozilom. Džon Skot (36) vozio je velikom brzinom uskim seoskim putem, dok je kamerom snimao brzinomer koji je pokazivao čak 119 milja na sat, odnosno oko 191 km/h.

Policija ga je u početku tražila zbog sumnje da je umešan u prodaju droge, a nakon hapšenja i pregleda njegovog mobilnog telefona pronađeni su dokazi koji ga povezuju sa distribucijom kokaina širom oblasti Brekland. Na telefonu su otkriveni i snimci opasne vožnje nastali dok je bio pod zabranom upravljanja vozilom.

Tokom istrage utvrđeno je i da je posedovao kanabis, pa se suočio sa više optužbi. Na kraju je priznao krivicu za distribuciju kokaina, posedovanje droge i opasnu vožnju. Sud ga je osudio na tri godine i devet meseci zatvora, a izrečena mu je i nova desetogodišnja zabrana vožnje.

BONUS VIDEO