Mnogi roditelji se oslanjaju na bebi monitore kako bi im pomogli da čvršće spavaju, ali ponekad ono što vide na ekranu može izazvati ono što je jedna majka opisala kao „najgoru noćnu moru svakog roditelja“.

Upravo se to dogodilo Džorni Ilejn kada je nedavno odlučila da proveri san svog deteta, a scena ju je užasnula i pokrenula diskusiju koja je otkrila da se iza straha od paranormalnog krije mnogo stvarnija opasnost.

Jeziv snimak

Džorni je podelila jezive snimke na TikToku.

Očekujući da vidi svoje dete kako mirno spava, videla je nešto što ju je duboko uznemirilo. Na snimku se vide dva oka koja sijaju iz tame krevetića, stvarajući scenu kao iz horor filma. U opisu videa, napisala je da su „oči na bebi monitorima tako jezive“, a njeno iskustvo je izazvalo lavinu komentara drugih roditelja koji su se suočili sa sličnim strahovima.

Jednostavno objašnjenje

Jedna osoba je komentarisala: „Ne samo to, već paničite svaki put kada čujete šuštanje ako je krevetac na kraju vašeg kreveta.“

Sama Džorni je priznala: „Slušanje kako se kreću u snu izazvalo mi je toliko anksioznosti da sam morala da ga premestim u drugu sobu kada je bio dovoljno star.“

Iako je scena uznemirujuća, objašnjenje je zapravo veoma jednostavno i tehničke prirode.

Oči na monitorima „svetle“ zbog infracrvene tehnologije koja se koristi za noćno snimanje. U mraku, kamera ispunjava sobu infracrvenom svetlošću, koja je nevidljiva ljudskom oku, ali je kamera lako detektuje. Kada dete gleda direktno u objektiv, njegove zenice se šire kako bi primile više svetlosti. Zbog toga se infracrvena svetlost reflektuje od visoko reflektujuće mrežnjače oka nazad u kameru.

Efekat je sličan „crvenim očima“ na starim fotografijama sa blicem, ali pošto infracrvene kamere snimaju crno-belo, oči izgledaju kao sablasno bele ili svetleće tačke, piše IrishMirror.