Zdravstveno stanje pevača Sloba Vasić uzdrmalo je javnost nakon što je najpre primljen na VMA, a potom prebačen u psihijatrijsku ustanovu Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Kako su domaći mediji preneli, pevač je navodno skinut sa leta za Cirih zbog alkoholisanog stanja. Prema pisanju Kurira, situacija je dodatno zabrinula lekare jer Sloba Vasić koristi terapiju za anksioznost, a kombinacija lekova i alkohola može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije. Nakon incidenta, ukazana mu je hitna medicinska pomoć i određeno dalje praćenje njegovog zdravstvenog stanja.

Vest je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su fanovi izrazili zabrinutost i uputili poruke podrške pevaču, uz želje za brz oporavak. Za sada se ni Sloba Vasić ni njegovi najbliži saradnici nisu zvanično oglašavali povodom navoda koji su se pojavili u javnosti, osim supruge Jelene koja je svima poslala poruku izvinjenja, te da ne može da se oglašava na datu temu.



Oglasila se i njegova PR menadžerka saopštenjem koja je otkrila u kakvom je stanju pevač.

- U ovom trenutku mogu potvrditi da je Sloba zadržan u bolnici i da je pod stručnim nadzorom. Do kada će tamo boraviti nemamo ni mi pravu informaciju. Za sada je to sve što možemo saopštiti , a dalje informacije ćemo deliti kada ih budemo imali. Međutim, kako se i ranije javno znalo, bio je na terapiji zbog borbe s anksioznošću, a u kombinaciji pojačanog stresa, umora i iscrpljenosti došlo je do pogoršanja njegovog stanja radi uzimanja alkohola i ishoda sa kojim je već javnost upoznata. Molimo za razumijevanje i privatnost, posebno kada je reč o njegovoj supruzi, kojoj u ovom trenutku nije jednostavno i nije u mogućnosti davati izjave. Zahvaljujemo svima na brizi i podršci.

Prema najnovijim informacijama do kojih su došli domaći mediji pevač bi uskoro mogao da napusti ovu zdravstvenu ustanovu.



Kako se saznaje, nakon procene psihijatra zaključeno je da Sloba nije pacijent za dalje zadržavanje na ovoj klinici, piše Kurir



Iako je pevač priznao da je koristio alkohol, stručni tim navodno smatra da njegovo stanje ne zahteva nastavak lečenja u toj ustanovi. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da Sloba Vasić izađe već u petak, nakon što budu završene sve neophodne procedure i kontrole.

BONUS VIDEO: