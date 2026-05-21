Pevačica Vera Matović i njen suprug, harmonikaš Ratomir Matović, decenijama uživaju u skladnom braku, a najveću sreću doneli su im ćerka Violeta i sin Miljan.

Iako su odrasli uz poznate roditelje, njihova deca odabrala su život daleko od javnosti i estrade.

Vera sa velikim ponosom govori o naslednicima, ističući da su izrasli u uspešne i ostvarene ljude.

- Ćerka mi je doktor nauka na temu "Terorizam" i živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi - rekla je pevačica.

Ipak, velika popularnost i brojni nastupi tokom karijere ostavili su trag na porodični život.

Priznala je da su ona i suprug zbog posla često bili odsutni i da nisu uspeli da provedu sa decom onoliko vremena koliko su želeli.

Pevačica se prisetila jednog trenutka koji joj je, kako kaže, i danas veoma bolan.

- Jednog dana bila je kod drugarice i videla kako njeni roditelji dolaze sa posla, pa svi zajedno ručaju. Posle me je pitala: "Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?" To me je mnogo zabolelo - ispričala je potom.

U tom periodu, ona i suprug sa ćerkom tokom meseca nisu provodili ni pet dana zajedno.

O deci je najčešće brinula njena majka, kao i ljudi od poverenja, dok ih je pevačica povremeno vodila sa sobom na turneje širom Evrope, od Nemačke i Austrije do Holandije.

Priznala je da je u jednom trenutku poželela da napusti estradu i potpuno se posveti porodici, ali zbog brojnih nastupa i velike potražnje publike nije uspela da se povuče sa scene.

Pored bogate muzičke karijere, pevačica je godinama ulagla u antikvitete, umetničke slike i stilski nameštaj, kojima je opremila svoj dom.

Poseduje najskuplju kuću na estradi

Danas živi na Dedinje u luksuznoj kući čija se vrednost procenjuje na gotovo četiri miliona evra, zbog čega se često navodi da poseduje jednu od najskupljih nekretnina na domaćoj estradi.

Međutim, priče o njenom bogatstvu ne prijaju joj, već joj, kako kaže, donose bol i tugu.

- Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i budem srećna sa porodicom? Uvek me zaboli kada to pričaju i onda plačem - rekla je Vera.

Pevačica naglašava da pošteno plaća porez, da novac nije iznosila iz Srbije i da je sve što je stekla rezultat dugogodišnjeg rada i odricanja.

-Nisu oni videli kako sam zaradila taj novac. Nisu videli koliko sam krvi i znoja prolila, koliko sam deci nedostajala… Zašto mi to rade? Zašto nisu videli moje muke i kako sam došla do svega toga? - poručila je ona.