Voditeljka Jovana Jeremić svojevremeno je otvoreno govorila o odnosu prema novcu, poslu i kućnim obavezama, ističući da ne voli da obavlja kućne poslove jer ih smatra gubljenjem vremena.

Kako je tada objasnila, sebe vidi kao poslovnu ženu koja vreme radije ulaže u posao i zaradu nego u sređivanje domaćinstva.

-Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me oduvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kada sam otišla, gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sada sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer je vreme provedeno u kući izgubljen novac. Biznis-žena sam i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer ću za to platiti ženu 600-700 dinara. Tako mi je jeftinije - izjavila je Jeremićeva.

"Neću stati dok ne budem milijarderka"

Voditeljka je jednom prilikom govorila i o svom finansijskom uspehu, naglašavajući da je do 33. godine zaradila veliku sumu novca.

- Sve što pričam, pričam iz svojih cipela. Ova moja pravila ne može da primeni prosečna srpska žena jer ona nije Jovana Jeremić i svaka žena to treba da zna, bez potrebe da ja sada sebe uzdižem. Ne poznajem mnogo žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Zapravo, ne poznajem nijednu ženu, osim sebe, koja je toliko uspela i zaradila toliko novca. Svog novca sam zaradila jako mnogo do svoje 33. godine. Mislim da je ovo tek početak. Neću stati dok ne budem postala milijarderka, ali u pravom smislu te reči, žena do koje više niko neće moći da dođe - naglasila je Jovana za Red TV.

Njene izjave izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mišljenja publike bila podeljena.