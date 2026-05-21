Pedesetogodišnji Britanac Ben Stimson, koji se više od godinu dana nalazio u redovima ruske vojske u Ukrajini, prvi put je javno govorio za britanske medije i šokirao izjavom da mu je podrška Rusiji važnija čak i od sopstvene porodice.

Bivši trgovac antikvitetima iz engleskog grada Oldhama u međuvremenu je dobio rusko državljanstvo, a u intervjuu za Sky News otvoreno je poručio da ne žali zbog svojih odluka, iako je zbog njih potpuno izgubio kontakt sa porodicom u Velikoj Britaniji.

„Kao principijelnom čoveku – da“

Na direktno pitanje novinara da li mu je ruski rat u Ukrajini važniji od porodice, Stimson je kratko odgovorio:

– Kao principijelnom čoveku – da.

Povratak u Veliku Britaniju za njega praktično više nije moguć, jer bi ga, prema pisanju britanskih medija, po dolasku gotovo sigurno čekalo hapšenje.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova nije želelo da komentariše slučaj, ali je ranije upozorilo da britanski državljani koji se priključe ruskoj vojsci mogu krivično odgovarati.

„Ima nas više nego što mislite“

Iako ga deo britanske javnosti naziva izdajnikom, Stimson odbacuje takve optužbe i tvrdi da u ruskim redovima ima još njegovih sunarodnika.

– Više nego što mislite – rekao je kada su ga pitali koliko se Britanaca bori na ruskoj strani.

Ugovor sa ruskom vojskom potpisao je 2024. godine, a kako tvrdi, radio je kao inženjer i instruktor za novake sa engleskog govornog područja.

Ističe da nije bio na prvoj liniji fronta i tvrdi da nikoga nije ubio.

– Bio sam više u trećoj liniji, nisam bio direktno na frontu – rekao je.

Već bio osuđen zbog Donbasa

Ovo mu nije prvi odlazak među proruske snage. Još 2015. godine proveo je nekoliko meseci u Donbasu sa lokalnim milicijama.

Po povratku u Veliku Britaniju osuđen je za krivično delo povezano sa terorizmom i iza rešetaka je proveo više od pet godina.

Svoje motive danas objašnjava solidarnošću sa ruskim stanovništvom Donbasa i tvrdnjama da se Zapad umešao u događaje tokom Majdana.

– Verovao sam i i dalje verujem da sam štitio narod Donbasa, etničke Ruse, njihov identitet i jezik – rekao je Stimson za Sky News.

Porodica ga se odrekla

Njegove političke i vojne odluke potpuno su uništile privatni život.

Nakon preseljenja u Rusiju porodica u Britaniji prekinula je svaki kontakt sa njim, a on tvrdi da su čak dobijali i pretnje smrću.

Ipak, kaže da se ne kaje i da svoju budućnost vidi isključivo u Rusiji.