Već danima se ne stišava sukob u Eliti između Luke Vujovića i Dače Virijevića.

Sve je kulminiralo kada su Luka i njegova trudna partnerka, Anita Stanojlović,, rešili da uhode Virijevića i da mu bacaju odeću i stvari.

Povodom najnovijih dešavanja u aktuelnom rijalitiju, oglasio se otac Dače Virijevića, poznatiji kao Brazilac, i tom prilikom uputio oštre reči Luki Vujoviću.

- Imam već nekoliko poziva od prijatelja koji ne veruju šta se dešava i zašto ćutim, a oni će mi se rado pridružiti da zaštitim svog sina od Luke. Da se tužakam po sudovima sa klošarima kao što su Luka i Anita mi ne pada na pamet, ja sam i prošli put javno obećao Luki šta ga čeka kada izađe, dok sada već ima ozbiljan problem - govorio je Brazilac u izjavi za Pink.





Luka i Anita imali sukob sa Anđelom

Anđelo Ranković ušao je u nikad žešći verbalni obračun sa bivšom devojkom, Anitom Stanojlović, i sa njenim aktuelnim partnerom Lukom Vujovićem, sa kojim čeka bebu.

- Da li si želela dete i sa Tamarom napolju, kao što si sa Matorom? Da li si i Tamaru proganjala za se*s? - glasilo je pitanje.

- Tamara je moja drugarica najbolja i moja buduća kuma. Glupo je pričati tako - odgovorila je Anita.

- Kako ikoga nazivaš pe*erom, a i sam si rekao da te je oralno zadovoljavao muškarac? - usledilo je pitanje za Vujovića.

- Nisam to znao, kada se to desilo. Tada, kada je jedan moj prijatelj fudbaler organizovao to, nisam znao da je to muškarac jedan tu bio, koji mi je to uradio - rekao je Luka Vujović.

- Tebi je muškarac pu*io ku*ac, a tvoja je devojka lizala pi*ku. Vas dvoje ste bise*sualci - poručio je Anđelo Ranković.

- Svoje sam priznao, a ti nisi svoje. Moje mišljenje je da si i ti bise*sualac - dodao je Luka.

