Pevačica Katarina Grujić danas slavi 34. rođendan, ali i promociju tri pesme u poznatom prestoničkom restoranu, gde polako, ali sigurno dolaze zvanice.

Među prvima stigle su Barbara Bobak, Sanja Vučić, Maja Berović, Ivana Selakov, a naravno tu je i suprug Marko Gobeljić koji ove večeri čuva ćerkicu Katju, dok će mama uživati u svom danu.

-Marko nema tremu, nije nervozan, ne teram ga ni na šta, sa ćerkicom je ne bi ni mogao da da intervju. S obzirom na to da je svetsko prvenstvo, idemo za Grčku sa Markom pre toga, onda svako svojim obavezama- rekla je Kaća Grujić, pa se osvrnula na mesmu koja se zove "Februar", rekavši da za nju nije kasno budući da je februar prošao.

- Nikad nije kasno, pesam je već hit. Ovo će biti baš dobra žurka, svi su me iznenadili poklonima i pre rođendana. Od prijatelja sam dobila narukvicu, imam mnogo poklona koji su mi pri srcu. Uvek kažem da je pokloniz srca iz duše. Recimo, moja drugarica je odvela Katju, koja je na srcu napisala svojim rukopisom "Moja zvezda", to me je oduševilo. Opet kažem najbitnije je da mi dođu dragi ljudi.

Na pitanje, da li se čula sa suprugom Slobe Vasića koji je u Lazi Lazarević, pevačica je kratko odgovorila:

-Nisam se čula sa njima, verujem da ženi nije lako, nju najmanje sada treba neko da zivka, treba joj dati mira i razumevanja, ona vrlo dobro zna da smo mi tu šta god da joj zatreba - rekla je Kaća Grujić.

Ljubav Kaće i Marka

Katarina i Marko već godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a pevačica nikada nije krila da je od trenutka kada je upoznala svog supruga znala da je upravo on čovek sa kojim želi da provede život.

– Kada smo Marko i ja počeli da se zabavljamo, pre skoro pet godina, znala sam da je on čovek mog života i da ću ostariti sa njim. Ne umem da objasnim kako sam to tačno mogla da predvidim, ali intuicija mi je govorila da je on taj. Otad verujem svom instinktu – kaže Kaća i dodaje da je Katja njihovu ljubav dodatno ojačala, zbog čega žele još dece.

– Često se šalim, pa kažem da ću Marku roditi minimum troje dece, a da će Katja dobiti i brata i sestru. Naravno, ne bih se bunila ni da imamo petoro dece – rekla je ona ranije.