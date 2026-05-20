Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, a prema najnovijim informacijama do kojih su došli domaći mediji pevač bi uskoro mogao da napusti ovu zdravstvenu ustanovu.



Kako se saznaje, nakon procene psihijatra zaključeno je da Sloba nije pacijent za dalje zadržavanje na ovoj klinici.



Iako je pevač priznao da je koristio alkohol, stručni tim navodno smatra da njegovo stanje ne zahteva nastavak lečenja u toj ustanovi. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da Sloba Vasić izađe već u petak, nakon što budu završene sve neophodne procedure i kontrole.





Podsetimo, nezapamćena drama odigrala se kada je Vasić u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbeđenje ga je potom izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gde će nastaviti oporavak pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko ali potresno prokomentarisala celu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

Operisao želudac

Vasić je jednom prilikom bio u bolnici zbog operacije kojoj se podvrgao, a zbog koje se jako pokajao. On je ugradio balon u stomak kako bi smršao, a onda je istakao da je to bila greška.

- Velika greška. To je klasična obmana. Želudac je rastegljiv, tako da to neće sprečiti ili zaustaviti vašu potrebu za hranom u bilo kom smislu. Greška je cela ta priča sa balonom, samo sam dao predobar marketing pogrešnim ljudima - govorio je Vasić.

