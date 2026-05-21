Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je danas da je predstojeća poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Pekingu dodatna nadogradnja već razvijene ekonomske i političke saradnje Srbije i Kine.

"Ovo bi trebalo da bude dodatna nadogradnja onoga što smo radili i postigli u prethodnom periodu. Kina je danas jedan od naših ključnih ekonomskih partnera i kada je u pitanju obim trgovinske razmene koji počiva na režimu slobodne trgovine, ali i velikom prilivu kineskih investicija. Ono što su očekivanja od ove istorijske posete je da se politički odnosi dalje unaprede, ali da njih prati i značajno unapređenje i jačanje ekonomske saradnje", rekla je Lazarević za TV Prva.

Istakla je da će tokom posete biti održan veliki broj sastanaka sa kineskim kompanijama.

"Naša namera je da privučemo nove kineske investicije. U najavi su značajna ulaganja, dolazak novih važnih kineskih kompanija i to je sve nešto što reflektuje naše razvojne ciljeve, ako pričamo kako vidimo srpsku ekonomiju u narednim godinama. Jedan fokus na razvoju novih industrija koje počivaju na primeni naprednih tehnologija", dodala je Lazarević.

Navela je i da je Sporazum o slobodnoj trgovini u svojoj trećoj godini primene i da je prošle godine zabeležen rekordan nivo srpskog izvoza koji je premašio dve milijarde dolara.

"Taj trend se nastavlja. Ono što je jednako važno je da pratimo trend i diversifikacije našeg izvoza", dodala je ona. Naglasila je i da od Kine može mnogo toga da se nauči i da je samo u prošloj godini dostigla rekordan nivo investicija u Evropi.

"Vratila se na velika vrata u Evropi. Gotovo polovina tih investicija je u automobilsku industriju, pogotovo proizvodnja električnih vozila. To je jedan od segmenata gde vidimo svoj prostor da prosto jedan deo tog nečega", dodala je ona.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja 2026. godine, saopštila je u sredu Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga, navodi se u saopštenju.