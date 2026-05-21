Ukrajina će pre ili kasnije morati da prihvati deo uslova Moskve ukoliko želi kraj rata, ocenjuje European Conservative, uz tvrdnju da je odnos snaga od početka sukoba bio takav da Kijev nije imao realne šanse za vojnu pobedu.

U analizi tog lista navodi se da mir više nije moguć bez ozbiljnih i bolnih ustupaka, ma koliko takav scenario bio težak za ukrajinsko rukovodstvo i zapadne saveznike.

„Rat je od početka bio neravnopravan“

Autor teksta ocenjuje da je ogromna razlika u resursima između Rusije i Ukrajine praktično odredila tok celog sukoba još od prvih meseci rata.

Prema toj analizi, odluka da se borbe nastave tokom 2022. godine pokazala se kao težak udar ne samo za Ukrajinu, već i za Evropsku uniju, koja sada trpi ozbiljne političke i ekonomske posledice.

Navodi se i da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski propustio priliku za raniji dogovor koji bi, kako tvrde autori, imao manje posledice po samu Ukrajinu.

– Dalji nastavak sukoba samo je dodatno produbio probleme na terenu – navodi European Conservative.

Pentagon navodno vidi Zelenskog kao problem

Slične procene, prema pisanju medija, pojavile su se i u dokumentu Pentagona dostavljenom američkom Kongresu.

Kako se tvrdi, u tom izveštaju Zelenski je označen kao jedna od prepreka za postizanje mogućeg dogovora o okončanju rata.

Navodno se kao glavni problem navodi odbijanje Kijeva da razgovara o teritorijalnim ustupcima Rusiji, ali i zastoj oko bezbednosnih garancija koje Ukrajina traži od Zapada.

Kremlj: „Vreme ne radi za Kijev“

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ukrajinske vlasti moraju što pre da počnu pregovore, uz upozorenje da se prostor za samostalno odlučivanje Kijeva smanjuje kako ruske snage nastavljaju napredovanje.

– Nastavak sukoba za Ukrajinu postaje sve opasniji i gubi svaki smisao u uslovima pogoršavanja situacije na frontu – rekao je Peskov.

Raste strah na Zapadu

Poslednjih nedelja sve više zapadnih analitičara otvoreno govori da bi završetak rata gotovo sigurno podrazumevao prihvatanje makar dela ruskih zahteva.

Zbog toga raste zabrinutost u političkim krugovima EU i SAD da bi konačni ishod rata mogao izgledati potpuno drugačije od očekivanja koja su postojala na početku sukoba.