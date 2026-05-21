Spasovdanska litija biće održana večeras u Beogradu, a hiljade vernika očekuju se u centru grada na tradicionalnoj povorci koja će od Vaznesenjske crkve krenuti ka Hramu Svetog Save.



Ovogodišnja litija ima poseban značaj jer će u njoj biti prenet i Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja koja je juče stigla u srpsku prestonicu prvi put posle gotovo 650 godina.

Veliki broj građana i danas se nalazi ispred Vaznesenjske crkve u Ulici admirala Geprata, gde vernici čekaju u dugim kolonama kako bi se poklonili svetinji koja će biti izložena do 19 časova.

Spasovdanska litija ove godine kretaće se ustaljenom trasom: od Vaznesenjske crkve Ulicom kneza Miloša, zatim Ulicom kralja Milana, preko Slavije i Bulevarom oslobođenja do platoa Hrama Svetog Save.

Litija će prolaziti sledećim ulicama:

Kralja Milana

Trg Slavija

Bulevar oslobođenja do Hrama Svetog Save

Početak formiranja litije zakazan je za 18 časova u Ulici kralja Milana, dok je polazak najavljen za 19 časova.



Zbog održavanja litije na snazi će biti posebna regulacija saobraćaja, pa će pojedine linije gradskog prevoza biti privremeno obustavljene od 18 do 19.45 časova na trasama kojima prolazi povorka.

Potpuna obustava saobraćaja planirana je od 16 do 19 časova u Ulici admirala Geprata, na delu od Balkanske do Kneza Miloša, kao i u Dobrinjskoj ulici.









Litija koju predvodi patrijarh Porfirije, u čijem naručju se nalazi pojas Presvete Bogorodice, krenula je od Vaznesenjske crkve. Na čelu kolone je i iguman manastira Vatoped Jefrem.















Veliki broj ljudi okupio se ispred Vaznesenjske crkve











