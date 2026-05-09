Anabela Atijas godinama privlači pažnju javnosti ne samo muzičkom karijerom već i svojim neobičnim imenom, koje je, kako kaže, od ranog detinjstva izazivalo reakcije u okruženju u kojem je odrastala.

Pevačica je rođena u mešovitom braku, a roditelji su joj dali internacionalno ime upravo kako bi izbegli bilo kakve neprijatnosti u budućnosti.

Anabela je sada otkrila kako je dobila ime i zbog čega su se njeni roditelji odlučili baš za njega.

-Jeste iz knjige, mislim da je u pitanju čak neka italijanska spisateljica ili je lik iz knjige, nisam sad sigurna, nisam pitala mamu dugo… Rođena sam u mešovitom braku, tad smo svi bili Jugosloveni i bila nam je velika čast i jako smo voleli svoju zemlju i poštovali je, naša zemlja nam je davala sve moguće uslove da živimo kao normalni ljudi i tad sam se rodila ja. Mislim da su moji roditelji hteli da izbegnu da se ja ikada loše osećam zbog toga što dolazim iz mešovitog braka, pa su oboje bili za to da mi se da neko internacionalno ime - rekla je pevačica, pa dodala:

-Mislim da svako dete koje je rođeno u to vreme je imalo neko internacionalno ime, da niko nije želeo na svoju stranu da naginje i te ljubavi su zaista bile prave i iskrene. Toliko mi se smeju povodom mog devojačkog prezimena Bukva da bi verovatno i njega promenila da sam se stidela imena - istakla je ona.

Progovorila o ćerkama i zetovima

Nedavno je na proslavi rođendana svoje ćerke Lune Đogani govorila i o porodičnom životu, ćerkama i zetovima, naglasivši koliko joj je važno da uživa u njihovom odrastanju i razvoju.

-Žao mi je što nisam više uživala u njihovom odrastanju, shvatiš koliko su male stvari bile najveće. Ne kažem da sada ne uživam, volim da gledam Lunu kako svaki dan raste i kao žena i kao majka, radujem se njenim novim podvizima i tek će toga da bude - istakla je ona, pa se osvrnula i na komentare da je najzgodnija baka na estradi:

-Ne takmičim se u tome, samo da sam zdrava, kad je čovek zdrav valjda tako i odiše. Ima puno žena na estradi koje dobro izgledaju, a mojih su godina. Ako inspirišemo bilo koga lep je osećaj - naglasila je Atijasova.

"Ne guram ih u udaju i brakove"

Govoreći o zetovima i odnosu prema privatnom životu ćerki, podvukla je da se ne meša u njihove odluke.

-Svoje ćerke ne guram u udaju i brakove. Nina ima ozbiljnu vezu. Ne opterećujem se. Najbolje zna i dokle god je tako, tu nemam šta da tražim. Naučila sam tu lekciju, ne mešam se ni u čije veze. Sve tri ćerke su različite. Ona je bila beba sa 13 godina, a sada se deca manje kreću, više se druže onlajn. Blankica je još mala, jako je rečita. Ne mislim da je tip za rijaliti, vidite da nije ni Nina, a svi su očekivali. Lepo nam je u životu, imamo svoj posao, bavimo se time - zaključila je Anabela u emisiji "Iz profila".