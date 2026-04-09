Pevačica Anabela Atijas prvi put je pred kamerama domaćih medija otkrila da je poznavala preminulu Stelu Savić koja je pronađena na Zvezdari u ventilacionom otvoru, a o čemu je Stelin dugogodišnji prijatelj Kristijan Golubović obavestio javnost.



- Stela mi je radila prvu tetovažu, u pitanju je tribal, koji mi je kasnije dosadio, jer je bio jednostavan, pa sam dodala crtež anđela, koji i danas imam - počela je Anabela, pa otkrila kako je došlo do njihovog upoznavanja:

-Kod nje sam otišla po preporuci, imale smo zajedničkog prijatelja. Bilo je to 2000. godine. Stela je bila odlična u svom poslu. Radila mi je i prvi pirsing na pupku. Pamtim je kao blesavu osobu, bili smo u studiju tri-četiri sata. Posle toga je više nikad nisam videla, ali kad se pojavila vest da je nađena mrtva, odmah sam znala o kome se radi, jer je bila baš poznata u tatu svetu, u tom momentu je bila najčuvenija. Posao je radila profesionalno - bila je iskrena Anabela Atijas.

Policija tražila Kristijana Golubovića

Kako prenose mediji, a prema rečima očevidaca, policija se raspitivala za Kristijana Golubovića, ali i Mišu Paskulova, čoveka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

- Pre neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova - ispričao je jedan komšija pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vreme deluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar delimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan.

Komšije navode da su u poslednje vreme retko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgreva sumnje i nagađanja.

- Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu - dodaje drugi sagovornik.

