Anabela Atijas oduvek ističe blizak odnos sa svojim ćerkama Lunom, Ninom i Blankicom, te da ih podržava u odlukama koje donose, ali se poslednjih dana nalazili na meti negativnih komentara onih koji smatraju da je previše dopustila.

Nakon što je srednja ćerka Nina i javno objavila detalje nedavne operacije nosa, korisnici društvenih mreža uputili su niz kritika na račun majčinstva Atijasove.

Iako je Đoganijeva punoletna, pojednici smatraju da lošim to što je dobila podršku roditelja da operiše nos kojim je godinama bila nezadovoljna.

"Ko ih forsira ovoliko, pa samo iskaču? Anabela, evo sad ti je i ova ćerka remontovana, pa će i ostali članovi porodice njenim putem čim porastu", "Mama je radila korekcije sa ćerkom, taman posla da joj je branila", "Mama i tata platili operaciju nosa po pola da im ćerka izgleda kao lutka na naduvavanje. Bog sa vama svima koji ih podržavate", bili su samo neki od komentara ispod fotografija pevačicine mlađe naslednice na Instagramu i društvenoj mreži X.

"Anabela i ja smo platili Nininu operaciju nosa"

Podsetimo, Anabela i Gagi Đogani bili su uz Ninu tokom operacije u Turskoj, a na proslavi jubilarnog 30. rođendana starije naslednice Lune progovorili o detaljima.

- Anabela i ja platili smo po pola iznosa za Nininu operaciju nosa. Moram da kažem da je i Nina skupila jedan deo para s obzirom da radi. Ostatak smo dodali i podelili Anabela i ja. Imala je našu podršku budući da je to dugo želela i da je konačno srećna - rekao je Gagi za Alo.

