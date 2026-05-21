Sofija Janićijević ne prestaje da šokira javnost svojim izjavama o odnosu sa sedamdesetogodišnjim muškarcem, Danetom.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević suočio je aktuelnu učesnicu sa gorućim temama, a njena pravdanja su ostavila mnoge bez teksta.

Na pitanje voditelja da li misli da iole normalna osoba može da poveruje u njenu priču da joj je Dane davao novac, a da mu ona zauzvrat nije pružila ništa, Sofija Janićijević je ostala pri svom stavu.

- Jesam, istina je. Dopisivala sam se i pravila mu društvo. Niko ne mora da mi veruje, tako je kako je - hladnokrvno je odgovorila Sofija.

U raspravu se odmah ubacio i njen aktuelni partner u rijalitiju, Borislav Terzić Terza, koji ju je javno raskrinkao pred crnim stolom.

- Ljubila se s njim. Eto, to je u početku negirala, a da li je bilo nešto više, to ne znam - izjavio je Terza, bacivši novu sumnju na Sofijina dosadašnja pravdanja.

"Nije mogao ni dobro da hoda"

Prava bura nastala je kada je voditelj istakao da je sam Dane ranije navodno izjavio kako je Sofija želela decu sa njim. Učesnica je ove navode oštro demantovala, usput šokirajući detaljima o njegovom zdravstvenom stanju.

- Ne, to nije tačno. Nije mogao ni dobro da hoda kako treba. U momentima kada smo se viđali jedva je sedeo na stolici – odbrusila je Sofija.

