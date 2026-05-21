Supruga folk pevača Slobe Radanovića, Jelena, otvoreno je progovorila o razvodu i krahu prvog braka, te istakla da to iskustvo, iako loše, ne mora nužno da ostavi traumu na čoveka.

Nedavno je na svom Instagram profilu komunicirala sa pratiocima i odgovarala na njihova pitanja, te je iskoristila priliku da objasni kako se lično izborila sa ovim iskustvom i kako je teške trenutke ostavila iza sebe.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru.

"Htela bih još dece"

Kako je aktivna na svojim društvenim mrežama, Jelena je nedavno javno otkrila da bi volela da proširi porodicu.

- Naravno da bih volela da imam još dece. Srećna sam kad sam pored dece i kad su oni u pitanju nikada mi ništa nije teško - istakla je Slobina supruga.

