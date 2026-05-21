Nada Topčagić u svom vlasništvu poseduje nekoliko nekretnina, a nedavno je otkrila da se seli iz dupleksa u kom stanuje, a koji se nalazi u srcu srpske prestonice.

Kako je tada istakla, počela je da joj smeta gužva u centru grada.

- Selimo se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemamo gde auto da parkiramo - rekla je Nada Topčagić ranije, a na pitanje da li će stan staviti na prodaju ili iznajmljivanje, ona je izjavila:

- Neće biti na prodaju, izdavaćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji. Ne znam kada ćemo se preseliti jer, verujte, ne možemo da nađemo ko će sve to da preveze, sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikog da nađeš - rekla je pevačica.

Zbog luksuzne vile u Crnoj Gori ima ogromne probleme

Nada Topčagić poseduje nekoliko luksuznih nekretnina, a jedna od njih je i kuća u Crnoj Gori.

Pre nekoliko godina pojavila se vest da Nada i suprug prodaju kuću na moru, a pevačica je o tome i javno govorila.

- Pronela se vest da prodajem kuću na moru za pola miliona evra, što nije istina. Cena naše porodične kuće mora biti bar milion jer je to velika kuća sa izlaskom na more, a imamo i tri ara placa. Nije nam hića da prodamo kuću, ali ako se pojavi neko ko će da da milion za nju, neka mu je srećna. Ne odričemo se lako nekretnina jer su teško zarađene. Imati toliku kuću na takvom mestu je pravo bogatstvo, ali iskreno da vam kažem, malo smo se umorili od posla koji imamo kad stignemo tamo. Godine lete i više nisam ni izdržljiva kao ranije da sa lakoćom radim. A počela je i gužva da nam smeta jer, kad smo kupili tu kuću, bio je mir svuda oko nas. Sada se zida na sve strane i više nema onu draž. Priroda jeste nestvarno lepa, kao i more, ali možda bi bilo lepo da Zlatko i ja malo putujemo po svetu i obilazimo druga mora, ovako smo vezani za Crnu Goru dok god budemo imali kuću - priznala je Nada tada.

Međutim, poznati par se nakon toga odrekao ideje o prodaji kuće u Kaluđerovini.

- Da se razumemo, nisam bila za prodaju kuće, ali kako su mi Rusi došli do samih ulaznih vrata i sagradili zid, bila sam prinuđena na to. I taman kad sam odlučila da je prodam, Rusi su pobegli. Niti grade, niti kupuju, niti plaćaju milione kao pre tri godine. Tako da ništa od miliona koje sam mogla da dobijem. A taman sam planirala da od tog novca kupim neke nekretnine koje bih izdavala i od čijeg novca bismo živeli moja deca i ja. Međutim, sve je propalo.

