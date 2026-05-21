U jednom prodajnom objektu smeštenom u mostarskom kvartu Zalik nedavno se odigrao stravičan incident koji je uključivao upotrebu vatrenog oružja i pokušaj razbojništva. Ovu krađu osujetila je odvažna zaposlena radnica, stupivši u direktan okršaj sa naoružanim napadačem.

Svedok ove zastrašujuće i opasne scene bio je i popularni pevač Anid Ćušić, koji se zatekao usred haosa, ali se ubrzo udaljio iz marketa ubrzanim korakom. Povodom brojnih komentara i reakcija, on je odlučio da javno pojasni svoje postupke tokom incidenta. Pevač Anid Ćušić se tada oglasio putem društvenih mreža.

- Nisam želeo da se oglašavam niti bilo šta odgovaram, ali evo pošto vidim prijatelje kako se naslađuju i smeju situaciji koja se desila, objasniću. Prvo, ne bih nikada nikome poželie da ima prizor koji mi ne izlazi iz glave. Na snimcima ne čujete pucnjeve koji su bili kada sam krenuo pomoći ženi, u tom momentu sam zastao, on je podigao glavu i držao se za pušku. Postavite se u situaciju da neko poteže pušku i vidite u njegovoj reakciji da ste vi sledeći, vi biste stali i čekali da vas ohladi? - odbrusio je pevač tada.

Kako je dalje objasnio, veoma se uplašio za bezbednost svoje porodice koja ga je čekala ispred same radnje.

- Pod adrenalinom i šokom sam izašao i ušao u auto u kojem su bile moja trudna žena i beba od 10 meseci! Žena u autu s bebom je doživela šok, a ja od prizora i šoka sam jedva uzeo telefon i nazvao policiju. Jesam li mogao pomoći ženi? Jesam. Jesam li krenuo da pomognem? Jesam! Da sam u ovoj situaciji izgubio život, bi li bi vam komentari "Bio je dobar momak" ili "budala gde će na pušku"? U momentu kada je potezao za pušku od žene i siguran sam da bi me u tom momentu ubio, ja sam istrčao.

"U ruci je imao automat"

Govoreći o vrsti naoružanja koje je razbojnik nosio, Ćušić je naglasio šta je svojim očima video.

- U ruci je imao automat. Ženi koja radi u trgovini želim brz oporavak, dolazim u tu trgovinu često i poznajem je, kada sam pogledao snimke od početka ostao sam zatečen koliko je hrabro postupila. Žao mi je situacije u kojoj se žena zadesila, žao mi je i dece koja su prolazila pored prodavnice i plakala, žao mi je moje žene koja je doživela šok. Hvala Bogu da se završilo bez da je pala mrtva glava. Ne osuđujte situaciju u kojoj se niste našli, situaciju u kojoj ni sami ne znate kako biste reagovali. Zovnite me kad treba pomoći, pa mi psujte i prozivajte me. Žao mi je što ovoj hrabroj ženi nisam mogao pomoći, što je čovek imao u ruci automat, i što sam bio bespomoćan. Nadam se da ima onih koji su bistri i koji situaciju gledaju iz druge perspektive. Volim Mostar, ali ljudi... - zaključio je tada.

