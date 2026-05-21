Posle meseci priprema, emocija, muzike i velikog iščekivanja, sutra će biti održan GRAND FINALE INTERNATIONALE – THE RHYTHM OF EUROPE DERVETA 2026, najveći omladinski muzičko-televizijski spektakl regiona.

Derventa će ugostiti 26 gradova regiona, stotine učesnika i delegacija, a publiku očekuje veče puno muzike, energije, spektakularnih scenskih efekata i emocija koje će spojiti region i Evropu kroz muziku i mladost.

najava

Veliki televizijski prenos realizuje Radio televizija Republike Srpske na Prvom programu, uz direktne prenose na Radio i televizija Crne Gore i Prva Max.

U revijalnom delu programa nastupiće Princ od Vranja, Ivana Boom Nikolić, Nemanja Antonić i Lara Baltić.

Ritam Evrope 2

Poseban trenutak večeri biće svetska premijera nove pesme Ivane Simić, internacionalne pobednice, koja će svoju novu numeru prvi put predstaviti milionskom auditorijumu.

Organizatori najavljuju događaj koji će po produkciji, emociji i atmosferi obeležiti televizijsku sezonu i još jednom potvrditi da muzika, mladost i zajedništvo nemaju granice.

Grand Finale Internationale – The Rhythm of Europe Derveta 2026 počinje sutra u 20.10 časova uz direktan televizijski prenos širom regiona.