Posle meseci priprema, emocija, muzike i velikog iščekivanja, sutra će biti održan GRAND FINALE INTERNATIONALE – THE RHYTHM OF EUROPE DERVETA 2026, najveći omladinski muzičko-televizijski spektakl regiona.

Derventa će ugostiti 26 gradova regiona, stotine učesnika i delegacija, a publiku očekuje veče puno muzike, energije, spektakularnih scenskih efekata i emocija koje će spojiti region i Evropu kroz muziku i mladost.

Veliki televizijski prenos realizuje Radio televizija Republike Srpske na Prvom programu, uz direktne prenose na Radio i televizija Crne Gore i Prva Max.

U revijalnom delu programa nastupiće Princ od Vranja, Ivana Boom Nikolić, Nemanja Antonić i Lara Baltić.

Poseban trenutak večeri biće svetska premijera nove pesme Ivane Simić, internacionalne pobednice, koja će svoju novu numeru prvi put predstaviti milionskom auditorijumu.

Organizatori najavljuju događaj koji će po produkciji, emociji i atmosferi obeležiti televizijsku sezonu i još jednom potvrditi da muzika, mladost i zajedništvo nemaju granice.

Grand Finale Internationale – The Rhythm of Europe Derveta 2026 počinje sutra u 20.10 časova uz direktan televizijski prenos širom regiona.