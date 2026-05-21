Ako je trebalo da ovo bude demonstracija političke ozbiljnosti, završilo se kao demonstracija improvizacije. Slogan „Studenti pobeđuju“, koji je trebalo da pošalje poruku nekakvog samopouzdanja i umišljene pobede, odštampan je direktno na čoveku – vrlo brzo se pretvorio u nešto sasvim drugo.

Rezultat? Umesto jasne poruke ostao je natpis „Student pobe5x“. Kakva izvedba – takav i slogan.

I možda tu staje cela priča. Toliko priče o superiornosti, znanju, novoj eliti, generaciji koja će da menja Srbiju i vodi je nekim „boljim putem“, a onda se ceo politički performans raspadne na prvom koraku – na običnoj štampi parole.

Pokazalo se svo to samoproklamovano genijalstvo naših „nobelovaca“. Ne, ne – nisu ovo nikakvi „Ćaci“, kako vole da dele etikete drugima. Ovo bi, po sopstvenom predstavljanju, trebalo da bude krem de la krem društva. Najpametniji. Najorganizovaniji. Oni koji će sutra da upravljaju sistemima, institucijama i državom.

A onda dođe susret sa realnošću i ostane – „Student pobe5x“.

Naravno, poenta nije čovek koji je završio u kadru. Naprotiv – njegov izraz lica deluje kao najiskreniji komentar cele scene. Kao trenutak u kome i sam shvati da se između velikih reči i stvarnog rezultata otvorila poprilična rupa.

Jer ako se ni slogan ne izvede do kraja kako treba, javnost ima pravo da postavi jednostavno pitanje:

Ako ovako izgleda organizacija jedne majice – kako bi izgledala organizacija države?

Na kraju je slogan sam sebe pobedio. Ne „Studenti pobeđuju“, nego – „Student pobe5x“.

I možda nijedan politički komentar nije bio potrebniji od toga.