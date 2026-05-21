U intervjuu za Alo!, poznata manekenka Sofija Milošević otvorila je dušu i iskreno govorila o svom porodičnom životu, odnosu sa suprugom, fudbalerom Lukom Jovićem, i izazovima koje nosi život u konstantnom pokretu.

Manekenka se prisetila momenta kada je krenulo bombardovanje jer ju je tada majka vodila kod zubara.

- Nikad neću zaboraviti taj strah koji se osećao svuda oko nas, mama je u žurbi vodila mene i brata kroz ulicu punu uspaničenih ljudi, a ja sam, potpuno zbunjena, završila kod zubara gde sam se odjednom prestravila i rasplakala, dok je i on bio nervozan zbog cele situacije. Kome je do popravke zuba dok je država u ratu - govorila je Sofija Milošević.

Ipak, ono što je najviše iritira jeste površna slika koju javnost ponekad ima o njoj, svedena na status partnerke poznatog sportiste.

– Nikad neću biti samo žena fudbalera. Nervira me to, ne volim kad mi neko kaže da sam "žena fudbalera". To je u današnje vreme postalo kao neko posebno zanimanje, meni je to katastrofa. I ja sebe ne posmatram tako. Luka nije klasičan fudbaler, on vodi jako normalan život i to kaže svako ko ga upozna. Mi baš ne posmatramo stvari iz tog ugla i to nas ne dotiče ni ne smatramo da je to bitno – poručuje Sofija, jasno stavljajući do znanja da sebe vidi kao ženu sa sopstvenim identitetom i karijerom.

Šta je još rekla pogledajte u našem intervju: