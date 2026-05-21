Srpski reperi Igor Panić Nući i Mihajlo Veruović Vojaž godinama su bliski kako poslovno tako i privatno, a mnogi sumnjaju u to da li su i dalje u dobrim odnosima.

U poslednjem periodu se neprestano nižu špekulacije na društvenim mrežama o tome da su prekinuli i saradnju i odnos.

U prilog tome govori činjenica da se Vojaž nije pojavio na Nućijevoj promociji na kojoj se okupilo pola estrade.

Osim toga, Vojaž koji redovno podržava bliske i drage ljude putem društvenih mreža kada su novi projekti u pitanju, ovog puta nije se oglašavao po pitanju Nućijevog novog albuma.

"Nući je meni kao brat"

Vojaž je ranije isticao da mu je Nući kao brat i da nema istine u glasinama o narušenim odnosima.

- Nući i ja nismo u dobrim odnosima? To nije istina. Nući je meni kao brat. Razdvojili smo se jer je ostao u izdavačkoj kući iz koje sam ja izašao - kazao je Mihajlo jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića.

- On je meni najbolji prijatelj, to se ne menja, samo smo poslovno otišli u različitim smerovima. Dobri smo - zaključio je Vojaž.

