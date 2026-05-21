Čovek čiji stavovi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, Marko Đedović, bio je gost naše redakcije.
Njegovo prijateljstvo sa Cecom Ražnatović bila tema za razgovor, a sada je rijaliti zvezda otkrila novu stranu pevačice za koju mnogi ne znaju.
- Niko ne može da priđe Ceci, nema nikakve naslednice ni na vidiku, treba da smo ponosni što živimo u vremenu dok je ona živa. Mnogi ne znaju da je ona mnogo humana, ne voli da priča o tome. Ima i fond majka i treće dete. Prijateljima je pomogla, život mu spasila. Ceci uvek možeš da se obratiš za pomoć. To druge pevačice ne rade, iako imaju para - otkrio je Đedović, pa bio nešto detaljniji na naše pitanje kako ga tretiraju kada ode kod Cece i vilu na Dedinju i da li je Lidija Ocokoljić zaista strah i trepet za sve njih:
- Obožavam Lidiju, omiljeni mi je lik. Nema sa njom šale, volim tu crtu kod nje. Niko nije zapamtio, a pričao sam u Eliti, da kad dođem kod Cece osećam se kao da sam kod mojih. Dignem noge odmaram, ona bez šminke, Ocokolja i Lidija se drže za ruke. Golica me ljubav uvek kad odem tamo. Veljko uvek negde žuri, deca, posao na sve strane. Sto puta smo se porečkali oko nekoga, pa mi vikne: ''Jao bre, pa nijee, mnogo je dobra'', a za mene je taj neko seljančura. Pokušava da me ubedi da je neko kul, ko meni nije. Rekao sam da jednoj pevačici na licu piše poljoprivreda, ona je skočila: ''Sram te bilo, grešiš dušu. Ajde bre ti, šta je sa tobom danas''. Lepo se osećam kad odem, uvek se nasmejem. Samo ću reći Svetlana je neispisana knjiga, a tek je na pola života - govorio je ushićeno Marko za Alo.
