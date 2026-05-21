-Imam čast da predvodim delegaciju Srpske napredne stranke koja boravi u poseti Kina. Danas smo imali priliku da obiđemo Centar pametnog grada u Gvandžou – mesto gde se u realnom vremenu prikupljaju i analiziraju najvažnije informacije za funkcionisanje jednog od najvećih kineskih megalopolisa. Ovakvi sistemi pokazuju kako tehnologija, inovacije i dobra organizacija mogu da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu bržem razvoju gradova. Obišli smo i Canton Tower, jedan od simbola modernog Gvandžoa i snažan pokazatelj tehnološkog i infrastrukturnog napretka Kine - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.

On je naveo i da Gvandžou danas predstavlja primer kako se tradicija, inovacije i savremeni urbani razvoj mogu uspešno povezati u viziju grada budućnosti.

-Srbija ima šta da nauči iz ovakvih primera razvoja, modernizacije i primene savremenih tehnologija. Uveren sam da upravo razmena iskustava i jačanje saradnje doprinose boljoj budućnosti i razvoju naših društava- poručio je lider SNS.