Nakon niza humanitarnih poseta i pomoći koje je pružio samohranim majkama i porodicama sa više dece, ovaj put se humanitarni karavan vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, uputio u porodicu Nezir koja živi u Sarajevu.

Osim što je u emotivnom obraćanju na društvenim mrežama istakao da je ganut hrabrom majkom Behzadom Nezir i njenom borbom da troje dece izvede na pravi put, otkrio je i deo svoje privatnosti iz vremena kada je služio u armiji.

Upravo taj period naveo ga je da se u Sarajevu oseća kao kod kuće i da Sarajlije zavoli kao svoj narod.

- Ovo troje mališana ostalo je bez oca budući da je poginuo radeći na građevini, ali se majka Behzada Nezir bori kao lavica ovde u Sarajevu da odgaji Alena, Emu i Almiru. Možda nikada nisam objasnio zbog čega na poseban način volim Sarajevo i Sarajlije. Davne 1985. godine služio sam armiju ovde u Sarajavu, da budem skroz precizan u Rajlovou u sklopu "Vazduhoplovno-tehnicke vojne akademije" (VTVA) i škole stručnih radnika. lako sam u Sarajevo poslat po kazni jer sam u Trebinju na obuci imao incident i pretukao nadređenog oficira iz Slovenije koji mi je opsovao majku, cela kasarna je bila na mojoj strani, ukljucujući i pukovnika, komadanta kasarne, koji je bio Sarajlija. Proceduralno sam dobio zbog tuče sedam dana vojnog zatvora, ali mi je komadant ponudio da dobrovolino dva puta dam krv kao zamenu za neutralisanje zatvorske kazne. Tako je i bilo! Posle obuke sam prebačen u Sarajevo, zapravo aerodrom Rajlovac, gde je moj slučaj već bio uveliko poznat. I pored toga sto je Rajlovac trebalo da bude moja kazna, bio je najbolje što mi se desilo u zivotu! Svi oficiri su nekako skriveno podražvali moj incident iz Trebinja, a umesto kazne, omogućili su mi i školovanje na vojnim vazduhoplovima na Rajlovačkim aerodromskim poligonima! Najviše oficira u Rajlovcu je bilo iz Sarajeva, dobijao sam stalnu dozvolu za izlazak u grad i tada i napravih ogroman broj poznanstava i prijateljstava u Sarajevu! - istakao je Željko, pa dodao:

-Čak su mi tolerisali i presvlačenje u civino odelo u toaletu hotela Holiday Inn, sto je po vojnim pravilima bilo strogo zabranjeno. To je razlog zašto se danas u Sarajevu osećam kao i u Beogradu, u kome sam rođen, i zato mi je i važno, da se odužim Sarajlijama i da pomognem Sarajevu u što većoj meri, a posebno ovoj porodici Nezir, koju je zadesila zla sudbina! Živi mi bili bili dragi moji Alene, Ema, Almira i Behzada - napisao je Mitrović u sklopu video snimka susreta sa porodicom Nezir.

