Pop zvezda Kajli Minog šokirala je javnost priznanjem u svom novom Netfliks dokumentarcu da je 2021. godine tajno vodila borbu sa još jednom dijagnozom raka, koju je odlučila da zadrži za sebe.

U emotivnoj seriji otvoreno je govorila o svom životu, karijeri, ali i najtežim privatnim trenucima, uključujući i povratak bolesti.

Inače, prvi put, pevačici je dijagnostikovan rak dojke 2005. godine, kada je imala 36 godina, što ju je primoralo da otkaže svetsku turneju i nastup na Glastonberiju.

U trećoj epizodi dokumentarca, Kajli je kroz suze otkrila da joj se bolest vratila 2021. godine, ali da je ovaj put odlučila da to ne objavi sa javnošću.

Govoreći o pesmi "Story" sa albuma "Tension", objasnila je da upravo ona nosi lično iskustvo borbe sa bolešću.

- Postoji pesma koja se zove "Story" i ona je nastala zato što je moj drugi rak dijagnostikovan početkom 2021. godine - rekla je Minog u dokumentarcu.

Osim toga, istakla je da je prvi put, nakon dijagnoze 2005. godine, doživela ogroman medijski pritisak i "opsadu paparaca", zbog čega je ovaj put želela privatnost.

- Mogla sam da zadržim to za sebe i da prođem kroz tu godinu, a ne kao prvi put kada je sve bilo javno. Nisam osećala obavezu da kažem svetu, jer sam tada bila samo senka sebe. U jednom trenutku nisam želela ni da izlazim iz kuće - govorila je pevačica, koja je dodala da je u nekoliko navrata tokom promocije hita "Padam Padam" razmišljala da otkrije istinu, ali nije bila spremna.

- "Padam Padam" mi je otvorio mnoga vrata, ali sam iznutra znala da rak nije bio samo prolazna stvar u mom životu i želela sam da to kažem, da bih mogla da nastavim dalje - navela je Kajli.

Osim toga, potvrdila je i da je nakon drugog tretmana dobila "čiste nalaze" i da je sada zdravstveno stabilna.

- Srećom, ponovo sam prošla kroz sve to i sada je sve u redu. Ko zna šta nosi budućnost, ali muzika me i dalje drži - rekla je Minog.

U dokumentarcu se osvrnula i na period prvog lečenja, kada je zbog hemoterapije morala da pauzira i postupak vantelesne oplodnje, koji na kraju nije bio uspešan.

- Pisala sam pismo detetu koje nikada nisam upoznala. Ako bi se to desilo, bilo bi gotovo čudo, ali nije ispalo tako. Pitala sam se kakav bi život bio - rekla je pevačica.

U intervjuu za britanske medije, Kajli je poručila da je ponosna na svoju životnu borbu i put koji je prošla, iako je često bila suočena sa kritikama na početku karijere.

- Razumem kritike, ali u ranim danima jednostavno nisam bila formirana kao umetnik - zaključila je Minog.

