Nikola Miljanić (37), sin Mileta Miljanića koji je označen kao vođa grupe "Amerika", sahranjen je juče na groblju u okolini Beograda. Nikola je, podsetimo, poginuo u saobraćajnoj nesreći 13.maja kada se, dok je bio na motociklu, zakucao u zadnji levu stranu automobila.

Kako tvrdi "Telegraf" pozivajući se na nezvanične informacije, do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač automobila marke "opel" započeo skretanje ulevo na parking prostor. U tom trenutku, u zadnju levu stranu automobila, prednjim desnim delom udario je motocikl koji se kretao u istom smeru.

Motociklista je, navodno, u trenutku sudara vršio radnju preticanja preko pune linije.

Takođe, prema tvrdnjama ovog medija, Nikola nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu.

Vozač "opela" je podvrgnut testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

