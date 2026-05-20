Akira Takahaši iz Centra za dijalizu bolnice Tesseikai Neurosurgery u Japanu ističe da gazirana voda može da ima određeni efekat na osećaj sitosti i potencijalno na metabolizam, ali naglašava da su ti mehanizmi još uvek nedovoljno istraženi.

Iako se često povezuje sa mršavljenjem, njen stvarni uticaj na telesnu težinu i kontrolu šećera u krvi i dalje ostaje nejasan.

Kako bi gazirana voda mogla da utiče na organizam?

Takahaši je analizirao fiziološke efekte konzumiranja gazirane vode, oslanjajući se na istraživanja vezana za hipoglikemiju tokom hemodijalize.

Tokom tog procesa krv postaje alkalnija, što može povećati metabolizam glukoze. Sličan efekat, prema njegovim zapažanjima, može se javiti i nakon konzumiranja gazirane vode, jer se ugljen-dioksid u organizmu pretvara u bikarbonat, što potencijalno stimuliše procese glikolize.

Međutim, važno je naglasiti da se radi o indirektnim i ograničenim zapažanjima, a ne o čvrsto potvrđenom mehanizmu.

Ograničen efekat na mršavljenje

Iako gazirana voda može privremeno uticati na osećaj sitosti ili blago ubrzati određene metaboličke procese, njen efekat na gubitak telesne mase je minimalan.

Tokom standardnih medicinskih procedura, poput hemodijalize, potrošnja glukoze je relativno mala, što pokazuje da ovakav uticaj nije dovoljan da bi imao značajan efekat na mršavljenje.

Stručnjaci naglašavaju da su i dalje ključni faktori za regulaciju telesne težine:

uravnotežena ishrana

kontrola kalorijskog unosa

redovna fizička aktivnost

Mogući neželjeni efekti

Prekomerna konzumacija gazirane vode može kod nekih ljudi izazvati neprijatnosti u digestivnom sistemu. To uključuje nadimanje, gasove i nelagodnost, posebno kod osoba koje imaju osetljiv stomak ili sindrom iritabilnog creva.

Zbog toga se preporučuje umeren unos, bez preterivanja.

Šta kaže naučna zajednica?

Profesor Sumantra Rej iz NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health ističe da su dokazi o vezi između gazirane vode i metabolizma glukoze još uvek nedovoljni.

Prema trenutnim saznanjima, ne postoje jasni naučni dokazi koji bi omogućili preporuku gazirane vode kao sredstva za mršavljenje ili regulaciju šećera u krvi.

Gazirana voda može biti osvežavajući napitak i eventualno imati blage, kratkoročne efekte na sitost, ali ne predstavlja alat za mršavljenje.

Ključ zdravog metabolizma i telesne težine i dalje ostaje u osnovnim životnim navikama, a ne u pojedinačnim napicima.