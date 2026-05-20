Glavni pretres u jednom od najsloženijih krivičnih predmeta koji se vode pred ovim sudom protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policajaca iz Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, otvoren je juče čitanjem optužnice.

Oni se terete za trgovinu ljudima, u vezi sa eksploatacijom dve maloletne devojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Prema informacijama "Avaza", na današnjem ročištu pročitane su dve optužnice.

U pomenutom slučaju, optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić i Sulejman Šehić, za krivična dela Trgovina ljudima iz člana 210a. stav 2. i Trgovina ljudima iz člana 210a. stav 6. u vezi sa stavom 2., sve u vezi sa članovima 54. i 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Zijad Jagodić, Dževad Požegić i Nedim Avdić za krivično delo trgovine ljudima iz člana 210a. stav 6. u vezi sa stavom 2. i članom 55., i Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hodžić i Mirsad Jagodić za krivično delo trgovine ljudima iz člana 210a. stav 6. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema izvorima "Avaza" bliskim istrazi, neki advokati su tražili izuzeće svih trojice sudija, a dvojica iz sudskog veća su prethodno učestvovala u preispitivanju opravdanosti za kontrolu pritvora.

Naime, dvojica sudija su imala pristup dokazima, zbog čega je odbrana prigovorila. Besim Kopić je prigovorio na način ispitivanja maloletnika.

Prvobitno su uhapšeni Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić i Sulejman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić i Nedim Avdić. Nešto kasnije uhapšene su još četiri osobe: Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hodžić i Mirsad Jagodić.

Inače, suđenje je trajalo više od pet sati.

(Avaz.ba)