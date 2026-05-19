Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je u Skupštini Crne Gore sve građane koji su 2006. godine glasali za zajedničku državu sa Srbijom da „dignu glave gore“ i 21. maja istaknu trobojke.

– Ništa nije izgubljeno i ništa nije zaboravljeno. Neka pripreme one trobojke iz 2006. godine jer će nam ubrzo trebati – rekao je Knežević, tvrdeći da podrška nezavisnoj Crnoj Gori danas više nije na nivou koji se često predstavlja u javnosti.

On je naveo da je „privatna država“ stvorena nakon referenduma 2006. godine i zatražio da se, ukoliko se organizuju svečanosti za građane koji su glasali za nezavisnost, oda priznanje i onima koji su bili za zajedničku državu.

Tokom obraćanja osvrnuo se i na izjavu frontmena grupe Perper Nikole Radunovića, koji je govorio o nacionalnom identitetu u Crnoj Gori, nakon čega je u parlamentu došlo do burne polemike između poslanika Demokratske partije socijalista Oskara Hutera i lidera DNP-a.

U raspravi su razmenjene teške optužbe, pa je Knežević optužio Hutera za veze sa kriminalnim strukturama, dok je poslanik DPS-a lidera DNP-a nazvao „čovekom BIA“.

Tema referenduma i odnosa prema zajedničkoj državi sa Srbijom poslednjih sedmica ponovo je aktuelizovana u političkom životu Crne Gore, uoči obeležavanja 20 godina od referenduma o nezavisnosti.

