Dvanaest neobičnih znakova može da ukaže na to da ste u dobrom zdravlju i dobroj formi.

Ruke su vam tople

Tople ruke znače da vaša cirkulacija funkcioniše efikasno i da kiseonik i hranljive materije pravilno putuju kroz telo.

Hladne ruke mogu biti znak slabe cirkulacije, pa ako su vaše prirodno tople, to znači da vaš kardiovaskularni sistem dobro radi. Tople ruke takođe ukazuju na fleksibilne i zdrave krvne sudove.

Možete da zaspite bilo gde

Ako lako zaspite i u novom okruženju, to pokazuje da imate dobar cirkadijalni ritam i nizak nivo stresa.

Bilo da je u pitanju hotelski krevet, kauč kod prijatelja ili vožnja automobilom, sposobnost da se brzo opustite i zaspite pokazuje otpornost nervnog sistema i dobro mentalno zdravlje.

Održavajte jednostavnu rutinu pred spavanje – biljni čaj, prigušeno svetlo ili lagano istezanje mogu pomoći telu da se lakše opusti.

Oči vam sijaju

Bistre i sjajne oči nisu samo estetski detalj. One mogu ukazivati na dobru hidrataciju, pravilnu ishranu i zdrav rad jetre.

Sjaj u očima često je prvi znak vitalnosti koji drugi ljudi primete.



Brzo se oporavljate od stresa

Ako se brzo smirite nakon napete situacije, to znači da vam nervni sistem i hormoni dobro funkcionišu.

Stres je neizbežan, ali brzina oporavka često je bolji pokazatelj zdravlja od broja treninga koje odradite nedeljno.

Imate snažan stisak

Snaga stiska povezana je sa zdravljem mišića, gustinom kostiju i kondicijom srca.

Ako lako otvarate tegle ili snažno stiskate predmet, velike su šanse da su vam mišići i kosti u dobroj formi.

Retko ste bolesni

Jak imunitet uspešno štiti organizam od prehlada, infekcija i virusa.

Ako retko „pokupite“ neki virus, vaše telo verovatno dobro obavlja svoj posao bez mnogo buke.

Čula su vam izoštrena

Dobar njuh i izražen osećaj ukusa mogu ukazivati na to da nervni sistem funkcioniše optimalno.

Primećivanje sitnih aroma i nijansi ukusa znači da je mozak fokusiran i efikasan.

Imate prirodne oscilacije energije

Ako ste puni energije ujutru, imate blagi pad popodne, a zatim ponovo dobijete nalet energije kasnije tokom dana, to može biti znak uravnoteženog metabolizma i hormona.

Rane brzo zarastaju

Male posekotine, modrice ili ogrebotine koje brzo prolaze znak su dobrog oporavka tkiva i snažnog imuniteta.

Brzo zarastanje pokazuje da telo efikasno obnavlja ćelije.

Lako se smejete

Čest smeh i spontani osmesi ukazuju na zdrav odgovor organizma na stres.

Smeh oslobađa endorfine, smanjuje napetost i pozitivno utiče na srce.

Prijatno se osećate u svom telu

Ako se ne opterećujete stalno kilogramima, borama ili sitnim nesavršenostima, to je znak dobrog mentalnog i emocionalnog zdravlja.

Unutrašnji mir često odražava i fizičko blagostanje.

Apetit vam je uravnotežen

Prirodni osećaj gladi i sitosti pokazuje da metabolizam i hormoni funkcionišu kako treba.

Ljudi koji dobro „slušaju“ svoje telo ređe se prejedaju ili preskaču obroke, piše gathered how.