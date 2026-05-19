Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da nastave vojne udare na Iran već u narednih nekoliko dana, upozorivši da Vašington „ne može dozvoliti“ Teheranu da razvije novo nuklearno oružje.

Prema navodima Rojtersa, Tramp je poručio da bi odluka o nastavku napada mogla biti doneta veoma brzo.

„Možda već u petak“

– Govorim o dva ili tri dana, možda petak, subota, nedelja ili nešto slično, možda početkom sledeće nedelje. Ograničen vremenski period, jer im ne možemo dozvoliti da dobiju novo nuklearno oružje – rekao je Tramp.

Njegova izjava odmah je izazvala veliku pažnju zbog mogućnosti nove eskalacije između Vašingtona i Teherana.

Napadi navodno već bili spremni

Tramp je otkrio i da je bio veoma blizu donošenja odluke o novim udarima još danas.

– Bio sam udaljen sat vremena od odluke da pokrenemo nove napade – rekao je američki predsednik, dodajući da je akcija ipak privremeno odložena.

Prema njegovim rečima, iransko rukovodstvo pokušava da postigne dogovor sa Vašingtonom, ali je upozorio da bi se neprijateljstva mogla nastaviti ukoliko sporazum ne bude postignut.

Arapski lideri tražili obustavu udara

Tramp je ranije saopštio da je otkazao napade planirane za 19. maj nakon zahteva više lidera sa Bliskog istoka.

Kako je naveo, sa molbom da se odustane od udara obratili su mu se emir Katara Tamim bin Hamad Al Tani, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zajed.

Novi strah od eskalacije

Najnovije Trampove izjave dodatno su pojačale strahovanja od mogućeg novog sukoba na Bliskom istoku.

Analitičari upozoravaju da bi svaki novi američki napad mogao izazvati ozbiljan odgovor Irana i dodatno destabilizovati region koji je već pod velikim tenzijama.