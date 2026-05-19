Svetski poznate destinacije kao što su ostrva Mikonos i Santorini lako je prepoznati na fotografijama upravo zahvaljujući njihovoj upečatljivoj arhitekturi.

Mnogi plavu i belu boju povezuju sa Grčkom jer su to boje grčke zastave, mora i vedrog mediteranskog neba. Ipak, na kikladskim ostrvima ove boje nisu nastale zbog simbolike, već iz veoma praktičnih razloga.

Bela boja odbija sunčevu svetlost

Na ostrvima Mikonos, Paros i Naksos, kuće su nekada uglavnom građene od kamena, jer je drvo bilo retko na stenovitim egejskim ostrvima.

Problem je bio u tome što je tamni kamen tokom leta upijao ogromnu količinu toplote. Sunce bi zagrejalo zidove toliko da je unutrašnjost kuća postajala gotovo nepodnošljiva. Stanovnici su zato počeli da kreče kuće u belo kako bi odbijale sunčevu svetlost i zadržavale nižu temperaturu u enterijeru. Pokazalo se da metoda odlično funkcioniše — domovi su postali znatno prijatniji za život tokom vrelih grčkih leta.

Bela boja je i dezinfikovala kuće

Godine 1938. vlasti su naredile da se kuće na ostrvima kreče u belo i plavo. U to vreme Grčku je pogodila epidemija kolere. Iako danas zvuči neobično, kreč koji se koristio za farbanje sadržao je krečnjak — snažno dezinfekciono sredstvo koje je tada pomagalo u suzbijanju zaraze.

Građani su tako krečili kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje bolesti.

Detalji u plavoj boji

Iako je plava danas zaštitni znak kikladskih ostrva, ona nije jedina boja koja se koristi. Na mnogim kućama mogu se videti i crveni, zeleni ili braon detalji.

Međutim, plava je vremenom postala dominantna iz veoma jednostavnog razloga — bila je najjeftinija.

Ribari i mornari koristili su ostatke boje kojom su farbali svoje čamce i brodove. Plava boja se pravila mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje poznatog kao „loulaki“, vrste plavog praha koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je upravo plava bila najlakša i najjeftinija za pravljenje.

Simbol i tradicija

Tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine, režim je smatrao da plava i bela podstiču patriotizam i predstavljaju grčki nacionalni identitet.

Zbog toga je 1974. donet zakon kojim je praktično propisano da kuće na grčkim ostrvima moraju biti obojene u te dve boje.

Iako su pravila danas mnogo blaža, plavo-bele kuće postale su jedan od najvećih simbola grčkog turizma. Upravo zato mnogi stanovnici i dalje neguju ovu tradiciju — i zbog praktičnosti i zato što privlači turiste iz celog sveta.

Danas se na Kikladima i dalje mogu pronaći kuće od prirodnog kamena ili u drugim bojama, ali plava i bela ostale su zaštitni znak grčkih ostrva, piše Greek Reporter.