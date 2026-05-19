Goran Čomor je kao voditelj prisutan na malim ekranima već dugi niz godina.

O njegovom privatnom životu malo se znalo, osim da je oženjen i da ima dva sina.

Sada je po prvi put u emisiji priznao da se sporazumno razveo sa suprugom, te otkrio šta je tome prethodilo.

Istina o razvodu

- Možda ovo što govorim nije u redu, ali naši glavni problemi su bili što Nikolina više voli da spava. Nisam ni ja neki ranoranilac, ali to mi je bio neki glavni problem. Banalizujem sad kad kažem šta je... Kad smo se razvodili, pitao sam je "Zašto ideš u savetovalište" Tamo su je pitali zašto se razvodimo...Tada mi je rekla: "Ne znam, on je dobar suprug, ne znam što se mi razvodimo..." - govorio je Goran .

Na pitanje novinara da li su ostali u dobrim odnosima kaže:

- Pa ne, posle razvoda nikako. Ozbiljno sam zlopamtilo. Tih godina, 3, 4, nikako... Nisam dozvoljavao da mi se priđe - priznao je voditelj.

