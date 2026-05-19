Pevač narodne muzike, Miloš Bojanić, godinama ne govori sa Lepom Brenom, sa kojom je bio veliki porodični prijatelj.

Posle mnogo godina, Bojanić je rešio da prekine tišinu, te je otkrio da se njihovo prijateljstvo rasturilo nakon što se razveo od prve supruge Dragice.

- Nije nešto funkcionisalo otkako sam se razveo. Četiri godine sam živeo sam, pa se oženio. Imala je neki svoj stav vezano za to i hladili su se odnosi. Bez ijedne reči, bez ičega, ništa, jednostavno zahlađenje. Toplo meni, toplo njoj. Ona jahtu, ja jahticu, ona kuću, ja kuću, ona kola, ja kola, ona pare, ja pare. I što bismo mi sad nešto... Ne trebamo jedno drugom pomagati, ne dugujemo jedno drugom ništa - rekao je Miloš Bojanić u "Pričaonici".

Ipak, istakao je da veoma poštuje njenu porodicu i da su njena deca odrasla kod njega na moru.

- Volim Bobu i njihovu decu. Rasli su na mojim kolenima tamo na moru i poštujem tu porodicu - istakao je pevač.

Inače, Miloš Bojanić je jednom prilikom rekao da je Lepa Brena nakon njegovog razvoda od Dragice, stala na stranu njegove bivše žene.

