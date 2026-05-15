Na drugoj večeri spektakla u Štark Arena, publiku je ponovo iznenadio dolazak Miroslav Ilić, koji je još jednom pružio podršku koleginici i dugogodišnjoj prijateljici Vesna Zmijanac.

Folk legenda se obratila medijima pred početak koncerta i iskreno govorila o odnosima na estradi, ističući da nijedan izvođač nema obavezu da dolazi na koncerte svojih kolega.

-Ne bih se složio sa Bokijem da kolege moraju da dolaze na koncerte, jedan sam od onih koji retko kada maltretira da dođu, osim ako neću da mi budu gosti. Odnos prema kolegama se nije menjao ako ne dođu na koncert. Nije to razlog da se bilo ko ljuti, radovalo me je da vidim da je neko došao - bio je jasan Miroslav Ilić, te tako otkrio i zbog čega kod Vesne nema kolega, dok je samo jedna, pevačica Kaća Grujić stigla među prvima i sa oduševljenjem čekla aVesnu da izađe i zapeva hitove.

Podsećanja radi, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, makedonski šoumen stigao je na drugi od tri spektakularna koncerta Vesne Zmijanac u Štark Areni, gde je privukao veliku pažnju upečatljivim modnim izdanjem i bez zadrške uputio je javnu kritiku svim koleginicama koje su u Beogradu, a koje nisu došle na koncert kraljice tuge ni prvo ni drugo veče.

-Gde su kolege Lepa Brena, Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, sram ih sve bilo, da ne dođu na koncert Vesne Zmijanac, a ja iz Skolja svako veče dolazim u svojoj režiji, došao sam da ispoštujem veliku zvezdu - započeo je šoumen.

