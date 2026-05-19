Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za danas, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu.

On je dodao da, prema oceni emira Katara Tamima bin Hamad al Tanija, saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salman al Sauda i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajed al Nahjana, postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države i zemlje Bliskog istoka, ali i šire.

"Ovaj sporazum će, što je važno, uključivati nula nuklearnog oružja za Iran", naveo je Tramp u objavi u ponedeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsednik je istovremeno saopštio da je naložio ministru odbrane SAD Pitu Hegsetu, načelniku Združenog generalštaba, generalu Danijelu Kejnu, kao i američkoj vojsci, da se planirani napad ne sprovede.

Međutim, Tramp je dodao da vojska ostaje u pripravnosti i da je spremna da u svakom trenutku pokrene, kako je naveo, "veliki i sveobuhvatni napad" na Iran, ukoliko ne dođe do prihvatljivog dogovora.

Kako je ranije danas pisao Njujork tajms, Sjedinjene Američke Države i Izrael pripremaju navodno moguće nove vojne operacije protiv Irana već ove nedelje.

Dvojica zvaničnika sa Bliskog istoka izjavila su da SAD i Izrael sprovode intenzivne pripreme za moguće nove napade na Iran, najveće od stupanja primirja na snagu.

Istovremeno, Rojters je ranije u ponedeljak objavio, pozivajući se na neimenovani visoki izvor iz iranskih vlasti, da su Sjedinjene Američke Države pokazale fleksibilnost u tekućim mirovnim pregovorima, uključujući i to da Iran nastavi mirnodopske aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).