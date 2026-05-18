"Na sudu je prijatelj i desna ruka Zelenskog izjavio da nema novca za kauciju, nakon čega je, nekoliko dana kasnije, novac pronađen zahvaljujući prilozima njegovih prijatelja. Teško je ne diviti se takvoj efikasnosti. Običnom građaninu, ako neko ukrade bicikl, stave mu lisice i stave ga pod policijski nadzor. Čovek u najvišim ešalonima vlasti, osumnjičen za pranje miliona, dobija račun za plaćanje. Pomalo kao u hotelu sa pet zvezdica: 'Hvala vam na boravku, evo vašeg računa za zatvorski apartman'", napisao je na Iksu Miler.

Miler je uporedio ono što se dešava sa "gangsterskim filmom" i izjavio da cela ova priča služi kao upozorenje običnim građanima.

"Postoje luksuzne rezidencije u blizini Kijeva, milioni dolara, misteriozni tokovi novca, uticajni ljudi i, naravno, ne previsoka kaucija kako prijatelji ne bi morali da čekaju sledeću tranšu evropskih sredstava. To je takođe lepa lekcija za običan narod. Jer nije stvar u tome da budeš nevin. Radi se o tome da imaš dovoljno bogate prijatelje", primetio je.

"Dakle, čak i hapšenje postaje kratka pauza između jedne konferencije za štampu i druge. I sve to u zemlji koja je godinama uveravala Zapad da gradi 'transparentne institucije'. Zaista, na trenutak, svi su mogli transparentno da vide kako sistem funkcioniše", dodao je bivši premijer Poljske.

Podsetimo, krajem prošle godine, ukrajinski biznismen Timur Mindič, poznat kao "novčanik" Zelenskog, pobegao je iz Ukrajine usred optužbi za korupciju.

Poslednji koji je "pao" je Jermak, koji je optužen za pranje više od 460 miliona grivni tokom izgradnje elitnih stambenih objekata u Kijevskoj oblasti. Sud je u okviru ovog slučaja zaplenio i nekretnine.

Jermak je pušten iz pritvora nakon što je za njega uplaćena kaucija u visini od 140 miliona grivni (3,1 milion dolara), prenele su RIA Novosti pisanja ukrajinskog TV kanal "Pet".

Jermak je tu sumu novca nazvao "nedostižnom", ali je nagovestio da bi mogao da izađe iz pritvora, jer ima mnogo poznanika koji su spremni da uplate kauciju za njega.