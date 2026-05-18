Rusija se bori sa sve većim unutrašnjim pritiscima zbog neuspeha na ukrajinskom frontu i ekonomskih teškoća, izjavio je Kaupo Rosin, šef estonske obaveštajne službe.

- Vreme ne radi za Putina, barem dok Zapad održava pritisak kroz sankcije i pomoć Ukrajini - rekao je Rosin u intervjuu na konferenciji Lenart Meri u Talinu.

Više od četiri godine od početka potpune ruske invazije, Kremlj se suočava sa rastućim nezadovoljstvom javnosti zbog nepopularnog ograničavanja interneta, povećanja poreza i stalne inflacije.

"Pravog uspeha na frontu za Rusiju nema"

Napredovanje ruskih snaga je usporilo, dok ukrajinski dalekometni napadi dronovima postaju sve efikasniji, a nedavno su tokom vikenda gađali i moskovsku oblast.

- Pravog uspeha na frontu za Rusiju nema, uprkos izuzetno visokoj ceni - rekao je šef estonske obaveštajne službe, članice NATO-a koja deli granicu sa Rusijom.

- Vidimo da se ekonomski i finansijski problemi zaista gomilaju, uprkos trenutno visokim cenama nafte - naveo je.

Rosin napominje da situacija još nije dovoljno kritična da bi Putin odustao od svojih zahteva u Ukrajini i pristao na pravedno rešenje.

- Ali, videćemo šta donosi druga polovina godine. Putinu sigurno neće biti lakše - rekao je, dodavši da su Zapad i Ukrajina "na dobrom putu".

Moskva i dalje insistira da joj Ukrajina prepusti celu Donbas regiju

Kremlj je nedavno pokazao interes za oživljavanje mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a, iako je mesecima umanjivao značaj tih napora. Pregovori su praktično u zastoju jer Moskva i dalje insistira da joj Ukrajina prepusti celu Donbas regiju, što je za Kijev neprihvatljivo.

Rosin ne veruje da je Rusija trenutno zainteresovana za iskrene mirovne pregovore, niti smatra da bi ukrajinsko odustajanje od Donbasa dovelo do trajnog mira.

- Rusija bi tada verovatno došla sa nekim novim zahtevima i onda opet pokrenula pregovore iz početka, ne bih upao na tu zamku - rekao je.

Prema Rosinu, Putinov krajnji cilj ostaje osvajanje Ukrajine i uništenje evropske bezbednosne arhitekture.

- Rusi smatraju da mogu nadmudriti Zapad - rekao je estonski obaveštajac i dodao da strateški gledano, glavni neprijatelj Rusije ostaju SAD.

Ruska vojska je u potpunosti angažovana u Ukrajini

Rat u Ukrajini podstakao je i strahove od širenja ruske agresije na baltički region, dodatno pojačane razdorom između SAD-a i evropskih saveznika u NATO-u.

Tramp je čak zapretio izlaskom iz saveza zbog nesuglasica oko rata koji njegova zemlja vodi protiv Irana.

Prema Rosinovim rečima, ruska vojska je u potpunosti angažovana u Ukrajini i trenutno nema dovoljno snaga za napad na Estoniju.

- Mislim da ne možemo sebi priuštiti luksuz da mislimo kako imamo mnogo godina na raspolaganju - rekao je Rosin.

- Moramo sada da obavimo posao - dodao je.

(Kijev Indipendent)