Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, podneli su Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv pravnih lica "Network Manager" i "Speed Net", kao i protiv odgovornih lica i pravnom licu V. P. (55) i V. B. (45), zbog sumnje da su u dužem vremenskom periodu neovlašćeno pružali usluge kablovske televizije.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, saopštio je MUP.

Policijski službenici su u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, postupajući po naredbama Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres poslovnih prostorija navedenih privrednih društava i pronašli dokaze koji ukazuju na nezakonito reemitovanje televizijskog sadržaja i neovlašćeno pružanje usluga kablovske televizije, čime su oštećeni nosioci autorskih i srodnih prava.

U saopštenju je MUP najavio da će nastaviti rad na otkrivanju i suzbijanju ovih vidova visokotehnološkog kriminala, sa akcentom na zaštitu autorskih i srodnih prava i sprečavanje nelegalnog emitovanja medijskih sadržaja.