Mirko Kodić proslavio je punoletstvo ćerki Rebeki, gde je okupio pola estrade.

Sada je priznao da mu je naslednica zbog jedne izjave naterala suze na oči.

Harmonikaš je izgubio sina pre tri godine, koji je preminuo u 30. godini života, a Rebeka bila je vezana za brata Aleksandra.

- Pitala me je: "Tata, da li mozes jednu stolicu da ostaviš, a ja da ponesem Aleksandrovu sliku" Ta rečenica me je dovela do suza - priznao je Mirko.

- To me je dirnulo, naravno da sam dozvolio. Mnogo ga je volela, za nju je bio zastitnik. Nosi njegove majice i dan danas. Ne bih više o tome, teško mi je - rekao je harmonikaš u "Premijeri".

