Harmonikaš Mirko Kodić je izgubio sina pre tri godine, a sada je prvi put progovorio o bolnoj temi.

Aleksandar Kodić je iznenada preminuo u 30. godini, a Mirko je sada progovorio o poslednjem danu njegovog života.

- Aleksandar je radio tog dana do 4-5 popodne kod Bodiroge i došao kući da se odmori malo pa uveče oko 9 da izađe s drugarima, a moja supruga je bila kod Goce Šabanove, čuvala je malu unuku njenu, Ildinu ćerkicu. Ona je tamo spavala i sutradan je došla i našla Acu na krevetu. I to je to - ispričao je Kodić.

"Svaki dan palim cigaretu za njega"

Muzičar je otkrio da bol za preranim odlaskom sina ne prolazi.

- Mnogo mi nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom - izjavio je Mirko Kodiću u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Podsetimo, Mirko je nedavno proslavio punoletstvo naslednici Rebeki, a ona ga je tom prilikom jednim zahtevom, vezanim za pokojnog brata, dovela do suza.

