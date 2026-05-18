U emotivnoj ispovesti Taki Marinković potpuno otvoreno govori o žrtvama koje je podneo kao samohrani otac od Majinog petnaestog meseca života, oštro komentariše ostale roditelje iz rijaliti sveta koje optužuje za nemar, i otkriva kako izgleda preživljavanje u beogradskoj "mašineriji" noćnog života koja surovo melje nepripremljene. Sa decenijskim boemskim stažom iza sebe, Taki šalje brutalno iskrenu poruku svim roditeljima o tome šta zaista znači borba za sopstveno dete.

Da li si siguran da nemaš još dece? Da se nije usput nešto desilo, a da su one prećutale?

- Dok je trajala mladost, u opticaju je bio dan posle, dan prekosutra... Svi vrlo dobro znate da je meni 1992. godine ukraden sin i da se on nalazi na listi nestalih beba. To nekada predstavlja velike smetnje i teret u glavi. Baš prošle godine, tokom kućnog razgovora sa Majom... Retko se viđamo jer je ona osam godina u rijalitiju, pa provedemo svega po mesec dana godišnje zajedno, dok ona ode na more i vrati se... Jedno veče smo sedeli i ona je delovala zamišljeno. Ispričala mi je šta je sanjala prethodne noći. Sanjala je da sedi sa dve drugarice u nekom kafiću, u diskoteci, i tamo za šankom stoji neki prelepi dečko. Prišla je, naručila piće, a on je džentlmenski ponudio da počasti. Na njeno ime Maja Marinković, dečko iz sna je odgovorio: "Ja sam Ilija, tvoj rođeni brat." Skočila je iz sna potpuno mokra i odmah se preplakala. Nije joj svejedno, negde očigledno postoji ta prirodna veza. Ako je živ i zdrav, neka mu je sa srećom gde god se nalazio na ovom svetu.

Misliš li da bi on, ako je živ i ako zna da si mu ti otac, a Maja sestra, kontaktirao vas? Možda se plaši medijske pompe i dolaska u centar javnosti ako se javi?

- To je moja krv. Ako je to dete živo i zdravo, vrata su mu uvek otvorena. Mada ga nisam odgajao, uvek kada bi se neko pojavio na adresi sa DNK dokazom, bio bi prihvaćen da uživa u čarima ovog sveta. Maja bi to volela najviše na svetu. Da nije bilo razvoda, danas bih imao najmanje troje ili četvoro dece, jer su deca najveće bogatstvo i sve u životu.

U odnosu na sve ostale roditelje rijaliti učesnika, može se reći da si ti uvek uz Maju, bez obzira na sve. Možeš li da izdvojiš još nekog roditelja koji je u toj meri uz svoje dete sve vreme?

- Od njenih malih nogu, tačnije od petnaestog meseca života, nas dvoje smo sami. Ljubav prema njoj je bezuslovna, ona je sve na svetu. Srce bih joj dao na prvi zahtev. Sve što postoji od imovine bilo bi predato za dobrobit deteta. Drugi roditelji očigledno ne mare, evo kao Asmin i Aneli koji tri godine nisu videli svoje dete. Na Severni pol među foke bi se otišlo da se pronađe sopstveno dete. Svaki roditelj ima obavezu da vodi računa o svom potomstvu. Beograd je metropola i mašinerija koja melje ljude. Dolazak sa strane u ovaj noćni život krije mnoge opasnosti koje ljudi ne razumeju. Iskustvo iz noćnog života i boemskog staža daje mi pravo da kažem da se deca moraju paziti, pogotovo kada su u pitanju ženska deca- rekao je Taki za Alo.

