Danas je posebno radostan dan u porodici Ražnatović, s obzirom na to da najmlađi sin Veljka i Bogdane, Isaija, proslavlja svoj drugi rođendan.

U domu vlada prava porodična idila dok mama Bogdana sa velikom pažnjom bira dekoraciju i rođendansku tortu za svog naslednika, a čestitke ne prestaju da pristižu.

Ono što ovu proslavu čini još emotivnijom i posebnijim jeste prisustvo oca Veljka koji je inače mesecima odsutan od kuće, budući da živi u Rusiji.

Za razliku od rođendana starijeg sina Krstana, koji je Veljko zbog poslovnih obaveza morao da propusti, ovog puta mu je ispunjena najveća želja.

