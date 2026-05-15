Nikola M. (37), sin Milete Miljanića, koji godinama slovi za vođu ozloglašenog klana „Amerika“, poginuo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Barajeva! Vest o njegovoj smrti brzo je odjeknula regionom zbog povezanosti Nikolinog oca s poznatim kriminalnim klanom.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u sredu popodne ,kada je Nikola vozeći motocikl pokušao da pretekne automobil „opel“ na delu puta gde je preticanje zabranjeno punom linijom. U istom trenutku vozač automobila započeo je skretanje ulevo ka parking prostoru, nakon čega je došlo do stravičnog sudara.

- Od jačine udara motocikl je potpuno uništen, dok je Nikola zadobio izuzetno teške povrede opasne po život. Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni muškarac hitno je prebačen u bolnicu u Beogradu. Lekari su satima pokušavali da ga stabilizuju, ali je uprkos svim naporima podlegao povredama - navodi izvor blizak istrazi.

Prema pisanju medija, tokom istrage utvrđeno je da Nikola M. nije imao odgovarajuću vozačku dozvolu za motocikl kojim je upravljao. Ipak, u trenutku nesreće nosio je zaštitnu kacigu. S druge strane, proverama je potvrđeno da vozač „opela“ nije bio pod dejstvom alkohola niti drugih nedozvoljenih supstanci. Policija je odmah po prijavi nesreće obavila detaljan uviđaj, zbog čega je saobraćaj na tom delu puta bio privremeno obustavljen.

Telo nastradalog poslato je na Institut za sudsku medicinu gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Javnosti je posebno pažnju privukla činjenica da je Nikola bio sin Milete Miljanića, čoveka koji se godinama u medijima i policijskim izveštajima pominje kao jedan od ključnih ljudi klana „Amerika“. Ova kriminalna grupa važi za jednu od najdugovečnijih i najuticajnijih organizacija s Balkana, a njeno delovanje povezivalo se sa međunarodnim kriminalnim poslovima širom Evrope i Amerike. Mileta Miljanić se pominje kao jedan od najmoćnijih ljudi balkanskog podzemlja, a prema pisanju lokalnih medija, njegove ime se godinama vezivalo za šverc kokaina, pisalo se da je u SAD-u hapšen zbog nelegalnog posedovanja pištolja, a čak se vezivao i za navodnu prevaru američkog fonda tražeći pomoć po izbijanju kovida.

