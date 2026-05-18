Svaka vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država protiv Kube dovela bi do krvoprolića sa nesagledivim posledicama po regionalni mir i stabilnost, poručio je danas kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel.

„Kuba ne predstavlja pretnju“, napisao je on na svom nalogu na mreži Iks.

Ranije danas kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez je saopštio da Kuba ima pravo na samoodbranu od spoljne agresije prema Povelji UN i međunarodnom pravu i da oni koji pokušavaju da napadnu Kubu fabrikuju vesti da bi to opravdali.

U nedelju su mediji preneli da je Kuba nabavila više od 300 vojnih dronova i da je razgovarala o planovima da ih upotrebi za napad na američku pomorsku bazu u zalivu Gvantanamo, američke vojne brodove i ostrva Ki Vest na Floridi.

